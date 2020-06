Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 17-Jähriger Radfahrer wurde am Dienstag, 16. Juni 2020, bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Cramerstraße leicht verletzt.

Der 17-jährige Delmenhorster befuhr mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Cramerstraße in Richtung stadtauswärts. Der getrennte Geh- und Radweg ist für diese Fahrtrichtung jedoch nicht freigegeben.

Auf Höhe der Einmündung Breslauer Straße beabsichtigte der Fahrer eines schwarzen VW von der Breslauer Straße nach rechts in die Cramerstraße abzubiegen.

Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Am Pkw des 35-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf 100 Euro geschätzt.

Gegen den 35-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Da der Radfahrer jedoch den Geh- und Radweg in falscher Fahrtrichtung benutzt hat, wurde gegen ihn ebenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

