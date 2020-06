Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall in einer Nachtbaustelle auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 17. Juni 2020, kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener in der Gemeinde Harpstedt gegen 01:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einer Nachtbaustelle. Beteiligt war ein Lastzug und zwei Pkw.

Im Bereich der Unfallstelle wurde für die Nacht vom 16. Juni auf den 17. Juni 2020 eine Nachtbaustelle eingerichtet. Hier wurde der Hauptfahrstreifen, der zweispurigen A1 gesperrt, um Reparaturen an der Fahrbahndecke auszuführen.

Der 69-jährige Fahrer eines Lastzuges aus Oldenburg war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen abgelenkt vom Straßenverkehr, sodass er geradewegs in die Absicherung der Baustelle fuhr. Ein für die Absicherung vorgesehener Sicherungsanhänger und diverses Baustellenmaterial wurden durch den Aufprall stark beschädigt. Trümmerteile wurden über die Fahrbahn geschleudert, sodass zwei nachfolgende PKW beschädigt wurden.

Der Lastzug und der Sicherungsanhänger mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Absicherung der Baustelle wurde ersetzt und die Fahrbahn gesäubert. Es kam durch die Bergungs- und Aufräumarbeiten nur zu kurzfristigen Sperrungen der Richtungsfahrbahn Osnabrück, wodurch der Verkehr kaum beeinträchtigt wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

