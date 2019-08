Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 02:50 Uhr in der Lammstraße vor einer dortigen Gaststätte zu einer Köperverletzung. Ein 35-jähriger Mann war mit einem weiteren derzeit unbekannten Mann in Streit geraten. Der Streit eskalierte derart, dass der Geschädigte von dem Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Dieser erlitt hierduch eine Platzwunde an der Oberlippe und vermutlich eine gebochene Nase. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.

