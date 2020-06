Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten und Vollsperrung der A 29

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 16.06.2020, gegen 16:15 Uhr, ereignete sich auf der A 29, Richtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw, bei dem die Pkw-Fahrerin schwer verletzt wurde. Zwischen den Abfahrten Großenkneten und Ahlhorn geriet eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg beim Überholen vom linken Fahrstreifen nach rechts auf den Hauptfahrstreifen und prallte gegen den dort fahrenden Sattelzug. Der Pkw kam unkontrolliert wieder nach links, und prallte frontal in die Mittelschutzplanke, wo der Pkw zum Stehen kam. Die Pkw-Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften der Johanniter und der freiwilligen Feuerwehr Sage befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus in Oldenburg zugeführt. Der Fahrer des Sattelzuges, ein 49-Jähriger aus Cloppenburg blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Für die Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die A 29 bis 18:30 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 3 km

