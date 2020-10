Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya-Zeuge für Unfallflucht gesucht

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitag, 02.10.2020 gegen 10.00 Uhr, hatte eine Nienburgerin ihren Peugeot auf dem Parkplatz der Sparkasse in Eystrup geparkt. Nach ihrem Besuch in dem Geldinstitut wurde die Frau von einem "jüngeren" Mann angesprochen, der ihr mitteilte, dass er beobachtet habe, wie jemand gegen ihr Fahrzeug gefahren und danach geflüchtet sei. Das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nannte er ebenfalls. Leider hatte der Zeuge keine Personalien hinterlassen. Für die abschließenden Ermittlungen bittet die Polizei diesen netten Zeugen, sich unter Tel: 04251 / 934640 oder in der Dienststelle in Hoya zu melden.

