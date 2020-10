Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Polizeichef trifft sich mit "Weißen Ring"

Nienburg (ots)

(BER)Für ein erstes Kennenlernen trafen sich am Montag, 19.10.2020 die Repräsentanten des "Weißen Ring", Außenstelle Nienburg, Peter Rosenkranz und die Leiterin der Außenstelle Schaumburg, Anke Heldt beim neuen Leiter der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg, Mathias Schröder und seinem Vertreter Andreas Tschirner. Neben dem reinen Kennenlernen standen natürlich auch Sachthemen auf der Tagesordnung. Der PI-Leiter erhielt einen Einblick in die Struktur der Hilfsorganisation, in die teilweise bereits engen Netzwerkverbindung zu den einzelnen Dienststellen in den beiden Landkreisen und natürlich in die tägliche Arbeit. In der zweiten Hälfte des Austausches ging es vorrangig darum, auszuloten, wie man die beiden Organisationen noch weiter annähern könne, zum Beispiel im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung. Weitere Themenfelder wie die Arbeit der Opferhilfe, als Stiftung angeschlossen bei den jeweiligen Landgerichten, sowie Möglichkeiten der Supervision wurden besprochen. Zum obligatorischen Gruppenfoto - natürlich mit gebührenden Abstand, vereinbarten die vier Gesprächspartner, den engen Austausch fortzusetzen.

