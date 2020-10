Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Start der Aktion "Fenster auf Kipp?"

Rinteln (ots)

(swe). Die Rintelner Polizei setzt auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem "Weissen Ring" auf Prävention in der Vorweihnachtszeit. Mit der Aktion "Fenster auf Kipp?" wollen die Ordnungshüter auf großen Transparenten darauf aufmerksam machen, dass man nicht sorglos die Fenster geöffnet lassen sollte, wenn man das Haus verlässt. In diesem Zusammenhang werden auch in diesem Jahr zur "dunklen Jahreszeit" wieder Sonderstreifen der Polizei in Rinteln und im Auetal gefahren, um auf mögliche Gefahren am und um das Haus herum hinzuweisen. Die Polizei hat dazu extra einen Flyer entwickelt, der in die Briefkästen von Häusern geworfen wird, wo die Beamten Gefahrenpunkte für mögliche Einbrüche erkannt haben. Dazu gehören neben offenen Fenstern auch geöffnet stehende Türen und vieles mehr. Die Polizei musste auf ihren Sonderstreifen Hausbesitzer auch schon darauf hinweisen, dass man den Haustürschlüssel nicht außen stecken lässt, wenn man beispielsweise den Garten winterfest macht. Die Einbruchzahlen der vergangenen Jahre sprechen für die Prävention der Rintelner Polizei, denn seit die Aktion vor einigen Jahren startete, gingen die Einbrüche zurück. Und das soll nach dem Willen der Polizei der Weserstadt auch so bleiben.

