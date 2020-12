Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit 4.500,- Euro Sachschaden

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Höhe Kreuzung Bahnhofstraße, Mittwoch, 23.12.2020, 17.38 Uhr

NORTHEIM (hei) - ein 29-jähriger Northeimer befuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw Chysler die Göttinger Straße in Fahrtrichtung Göttingen. Auf Höhe der Kreuzung zur Bahnhofstraße musste er durch hohes Verkehrsaufkommen anhalten. Ein direkt hinter ihm fahrender 31-jähriger Fahrer eines Pkw Ford aus Kalefeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500,- Euro.

