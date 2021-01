Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Telefonbetrug

Waldfeucht / Kreis Heinsberg (ots)

Eine Frau aus Waldfeucht ist am vergangenen Freitag (8. Januar) Opfer von Telefonbetrügern geworden. Sie erhielt einen Anruf von einer englisch sprechenden Person. Diese konnte die Frau im Verlauf des Gesprächs davon überzeugen, ihr Zugriff auf ihren PC zu gewähren. Es gelang den Tätern daraufhin, Geld vom Konto der Frau abzubuchen.

In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Heinsberg auch in weiteren Fällen zu Betrugsversuchen am Telefon. So erhielten wieder mehrere Menschen Anrufe falscher Polizeibeamter. Die Betroffenen beendeten jeweils geistesgegenwärtig das Gespräch, sodass es zu keinem Schaden kam.

