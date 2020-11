Polizei Mettmann

POL-ME: Unter Drogen, ohne Führerschein mit einem geklauten Auto und geklauten Kennzeichen unterwegs - Festnahme! - Mettmann - 2011139

MettmannMettmann (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in der Nacht zu Freitag (27. November 2020) der Fahrer eines Mercedes Benz nach einer Schlagenlinienfahrt gestoppt und wegen einer Vielzahl an weiteren Straftaten vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Das war geschehen:

Gegen 00:00 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und gab an, dass ein Mercedes-Benz auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Mettmann starke Schlangenlinien fahren würde. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug von einer Streifenwagenbesatzung auf der Seibelquerspange, nur circa 100 Meter hinter der Einmündung zur Schwarzbachstraße, angetroffen und kontrolliert werden.

Der 23-jährige gebürtige Essener gab zu, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein auf der Polizeiwache Mettmann durchgeführter Drogenvortest verlief hierbei positiv auf Amphetamine. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der von dem 23-Jährigen geführte Mercedes Benz erst vor wenigen Tagen in Duisburg entwendet worden war. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen mit Weseler Städtekennung (WES-) waren nicht auf den Mercedes-Benz zugelassen, so dass die Beamten sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen zur Eigentumssicherung sicherstellten. Da der gebürtige Essener auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, leiteten die Beamten gleich mehrere Strafverfahren gegen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Mann ein und nahmen ihn vorläufig fest.

Ob der 23-Jährige sowohl für den Diebstahl des Fahrzeugs als auch der Kennzeichen verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der gebürtige Essener nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen.

