Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Ratingen - 2011136

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26.November 2020) übersah ein 21-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW Transporter einen 60-jährigen Fußgänger, als er aus einer Grundstückeinfahrt auf die Straße "Stadionring" einfahren wollte. Der Düsseldorfer touchierte den Fußgänger und verletzte ihn hierbei schwer.

Das war geschehen:

Gegen 15:20 Uhr beabsichtigte ein 21-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW Transporter von einem Parkplatz auf die Straße "Stadionring" in Richtung "Vermillionring" einzubiegen. Hierbei fuhr er nach eigenen, sowie nach Zeugenangaben, lediglich in Schrittgeschwindigkeit.

In der Ausfahrt touchierte er mit seinem Transporter einen 60-jährigen Fußgänger, welcher auf dem Gehweg in Richtung Ratingen-Zentrum ging. Der Ratinger stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell