POL-ME: Duo zündete Müllcontainer an: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2011138

MettmannMettmann (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Männer haben am späten Donnerstagabend (26. November 2020) einen Kunststoff-Müllcontainer an der Charlottenburger Straße im Berliner Viertel in Monheim am Rhein in Brand gesetzt. Der Container brannte vollständig aus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern.

Das war geschehen:

Gegen 21:40 Uhr rief ein Anwohner der Charlottenburger Straße bei der Feuerwehr an, um einen in Vollbrand stehenden Müllcontainer zu melden, welcher auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellt war. Daraufhin eilte die Feuerwehr Monheim schnell zur Einsatzörtlichkeit, wo sie den Brand unter Kontrolle brachte und löschte. Allerdings konnte nicht verhindern werden, dass der Container zerstört wurde. Der Sachschaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

Währenddessen übernahmen ebenfalls alarmierte Polizeibeamte erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Dabei trafen sie auf einen Zeugen, der angab, vor dem Brand zwei Männer beobachtet zu haben, die einen brennenden Gegenstand in den Container geworfen hatten. Die beiden Brandleger werden wie folgt beschrieben:

Erster Täter:

- männlich - 30 bis 35 Jahre alt - etwa 1,90 Meter groß - arabisches Erscheinungsbild - normale Statur - dunkle Haare - Bart - trug eine graue Jacke sowie eine dunkle Hose

Zweiter Täter:

- männlich - 30 bis 35 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - arabisches Erscheinungsbild - normale Statur - dunkle Haare - dunkel gekleidet

Das Duo war in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei konnte - trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld - leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat die beiden Personen ebenfalls beobachtet oder weiß, um welche Männer es sich hierbei handelt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

