Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW in Lamspringe-Neuhof

Hildesheim (ots)

Lamspringe (wil) In der Zeit vom 27.02.2021, 16 Uhr, bis zum 28.02.2021, 11 Uhr, war der weiße PKW Audi in Lamspringe-Neuhof auf einem Privatgrundstück in der Straße Am Ehrenmal ordnungsgemäß abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass bisher Unbekannte den Lack des PKW rundherum offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 3.000 Euro veranschlagt. Wer zur fraglichen Zeit Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter Tel.-Nr. 05063/9010 zu melden.

