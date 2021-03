Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Elze

Hildesheim (ots)

(war) Am 01.03.2021 gegen 19:30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in der Schmiedetorstraße in 31008 Elze gekommen. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer verlässt den Rewe Parkplatz und befährt die Schmiedetorstraße in Richtung stadteinwärts. Dabei übersieht er einen Fußgänger, der die Straße überquert.

Der Fußgänger wird leicht verletzt und begibt sich in ein umliegendes Krankenhaus.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell