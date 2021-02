Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl

Steinfurt (ots)

Am Montag (22.02.) ist aus einem Fachgeschäft für Hörgerätetechnik an der Marktstraße Bargeld aus einer Kasse gestohlen worden. Eine Mitarbeiterin war gegen 09.00 Uhr kurzzeitig im hinteren Bereich des Geschäfts. In dieser Zeit betrat ein Mann den Verkaufsraum. Ein weiterer Mitarbeiter sah den Mann kurz darauf im Laden hinterm Tresen stehen. Der Unbekannte verließ daraufhin fluchtartig das Geschäft zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1.70 Meter groß, hatte eine schmale Statur und südländisches Aussehen. Der Mann trug eine graue Jacke mit Kapuze und einen dunklen Schal. Zeugen, die gestern Morgen im Bereich der Marktstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, 05971/938-4215.

