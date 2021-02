Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalles mit einer verletzten Person. Am Montag (22.02.) kam es auf der Saerbecker Straße in Höhe der Tankstelle Ahlert gegen 11:44 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Ein dunkler Mercedes bog vom Tankstellengelände nach links in die Saerbecker Straße ein. Zeitgleich querte eine Fußgängerin von der Einmündung des Tankstellengeländes kommend die Saerbecker Straße in westliche Richtung. Die Fußgängerin verletzte sich in Folge der Kollision schwer. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen in Fahrtrichtung Innenstadt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell