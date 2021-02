Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Halen, Zeugen gesucht - Nachtrag

Steinfurt (ots)

In der Straße "Kampbreede" sind Unbekannte in der Zeit von Samstag (20.02.), 0.30 Uhr, bis Sonntag, 08.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Vermutlich sind die Täter über eine Kellertür in das Haus gelangt. Dort entwendeten sie aus einer Kommode Uhren und Bargeld. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

Erstmeldung vom 22.02.2021, 11.40 Uhr

In der Nacht von Donnerstag (18.02.) auf Freitag hat es in Lotte-Halen diverse Diebstähle gegeben. Am Niederseester Weg wurden zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 06.30 Uhr, in Höhe des Sportplatzes des SC Halen, ein Fahrrad und aus einem Pkw ein Schlüsselbund und Bargeld entwendet. Der Pkw parkte auf einem Hausgrundstück. Das Fahrrad stand unter dem Vordach einer Gartenhütte eines Zweifamilienhauses. Auf der Straße "Ossenmoor" haben sich Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (18.02.) auf einem Hof aufgehalten. Dort haben sie aus einer Garage Werkzeug und eine Tasche mit Angelsachen und aus einem Fahrzeug eine Geldbörse und Zigaretten entwendet. Eine Zeugin hörte dort zwischen 0.30 und 1.00 Uhr verdächtige Geräusche, vermutlich von einem Pkw. Es könnte sich dabei um die Täter gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder in Lotte-Halen auffällige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell