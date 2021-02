Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, mehrere Pkw beschädigt

Steinfurt (ots)

Am Freitag (19.02.) informierte ein Zeuge die Polizei gegen 23.00 Uhr, dass mehrere Personen auf der Permer Straße in Laggenbeck Fahrzeuge beschädigt haben. Von seiner Wohnung aus sah der Zeuge etwa 10 Personen, die in Richtung Bahnhof liefen. Einige davon seien zu seinem Audi gegangen, der auf einem Parkplatz abgestellt war, und beschädigten das Fahrzeug. Auch das Auto seines Nachbarn sei beschädigt worden, so der Zeuge. Die eingesetzten Beamten stellten dann an der Permer Straße insgesamt sieben Fahrzeuge fest, die von Unbekannten beschädigt wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05451/591-4315 zu melden.

