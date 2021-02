Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Einbruch in eine Praxis

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben am Freitag (19.02.) versucht in eine Praxis an der Bergstraße einzusteigen. In der Zeit von 0.30 Uhr bis 06.30 Uhr haben die Täter sich über einen Zaun Zutritt zum Gelände der Praxis verschafft. Dort hebelten sie die Verkleidung eines Kabelschachts auf und durchtrennten eine Stromleitung. Danach versuchten die Täter dann zwei Fenster und eine Tür aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen in der Bergstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell