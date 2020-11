Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Laterne angefahren - Zeugen gesucht (27.11.2020)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, eine Straßenlaterne an der Kreuzung Zimmererweg Ecke Radolfzeller Straße angefahren und dabei beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Unbekannten, als er bei einem Wendemanöver gegen die Laterne fuhr und sich anschließend entfernte, ohne den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu melden. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 9950, zu wenden.

