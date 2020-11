Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Nächtliche Unfallflucht (27.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr in der Straße "Am Schaienbuch" begangen hat. Der Unbekannte fuhr auf der Straße "Zum Natzental" und bog nach rechts in die Straße "Am Schaienbuch" ab. Auf reifglatter Straße driftete er dabei wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links und prallte gegen einen geparkten Opel Astra. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Personen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

