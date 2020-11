Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt (26.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Mühlweg" und "Fohrenbühlstraße". Eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr auf der Straße "Mühlweg" und missachtete die Vorfahrt einer 18-Jährigen, die mit einem Renault Clio von rechts kam. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Autos. Beim Unfall erlitt die jüngere Frau leichte Verletzungen, weshalb sie ein Rettungswagen in eine Klinik brachte. An ihrem Renault entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Mercedes der Unfallverursacherin schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

