Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt

Rhein-Neckar-Kreis/ 79-jährige Frau vermisst

Hubschrauber im Einsatz

Plankstadt (ots)

Aktuell fahndet die Polizei im Bereich Plankstadt und Umgebung nach einer vermissten 79-jährigen Frau. In die Suche ist neben mehreren Fahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber und Personenspürhunde der Rettungsleitstelle eingebunden. Die Vermisste war zusammen mit ihrem Ehemannn auf E-Bikes in Richtung Grenzhof unterwegs. Am Kreisel Höhe "Weldegarten", bog sie gegen 19.00 Uhr in eine unbekannte Richtung ab, so dass ihr Ehemann, der ein Stück vor ihr fuhr, sie aus den Augen verlor. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist ca. 170 cm groß und 75 kg schwer. Sie hat kurze, graue Haare und trägt ein grau-weiß-gestreiftes T-Shirt. Unterwegs ist sie mit einem dunkelgrauen E-Bike der Marke Raleigh.

