Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss am Steuer und Drogenfund im Fahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, 30.12.2019, Verkehrskontrolle: Ein 23 jähriger Fahrzeugführer wurde am 30.12.2019, gegen 15:00 Uhr, auf der Holzmindener Straße in 37574 Einbeck OT Kreiensen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei entstand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Des Weiteren konnten im Fahrzeuginnenraum diverse Drogen aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (at)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell