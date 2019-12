Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Feuer durch Feuerwerkskörper

Northeim (ots)

Northeim (Se) In Katlenburg-Lindau -Ortsteil Berka-, kam es am Montag, den 31.12.2019, gegen 22.48 Uhr zu einem Feuer durch das unsachgemäße Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper flog in der Straße Am Bahndamm in eine umpflanzte Umfriedung und einen Räucherschrank. Beides geriet in Vollbrand. Ein in unmittelbarer Nähe befindliches Gartenhaus wurde zum Teil ebenfalls durch den Brand beschädigt. Personen kamen nicht zu schaden. Der entstandene Schaden wird auf ca 2000.-EUR geschätzt. Das Feuer wurde durch die Angehörigen der FFW Berka mittels Wassereinsatz schnell gelöscht.

