Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte Täter randalieren in Schule

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Schule an der Straße Hühnerheide eingedrungen.

Sie gingen in das Obergeschoss der Schule, nahmen von dort einen Feuerlöscher mit. Weiter zerstörten sie auf der Etage drei bis vier Holztüren erheblich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise etwas gehört oder gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

