Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Weiteres Feuer im Stralsunder Stadtteil Knieper

Stralsund (ots)

Nachdem gestern über zwei Feuer im Bereich der Hermann-Burmeister-Straße in Stralsund berichtet wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4577316), erhielten die Beamten des Hauptrevieres am Abend des 22.04.2020, gegen 22:25 Uhr, erneut einen Hinweis zu einem kleinen Brand.

Nach bisherigen Ermittlungen brannten mehrere Paar Schuhe in der Hans-Fallada-Straße nahe des Einkaufsmarktes und des Imbiss. Der Hinweisgeber, der den Brand der Polizei meldete, löschte diesen mithilfe seiner Begleitpersonen eigenständig, sodass keine weiteren Gefahren entstanden und die Feuerwehr nicht zum Einsatz kommen musste.

Auch in diesem Fall wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei in Stralsund prüft, ob es einen Zusammenhang zu den vorigen Bränden gibt. Bisher gibt es keine Hinweise auf den oder die möglichen Täter. Deshalb bittet die Polizei auch hier um Zeugenhinweise. Zusätzliche Angaben zum Geschehen, Personenbeschreibungen oder sonstiges Auffälliges nehmen die Beamten in der Böttcherstraße oder unter der Telefonnummer 03831/2890 0 entgegen.

