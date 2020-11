Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rollerfahrer alkoholisiert

WormsWorms (ots)

Weil er keinen Schutzhelm trägt, als er gestern vor den Augen der Polizei mit seinem Mofa-Roller von einem Tankstellengelände in die Mainzer Straße in den fließenden Verkehr einfährt, erfolgt um 18:20 Uhr die Verkehrskontrolle. Bei dem 74-jährige Rentner kann deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Da der Atemalkoholtest 0,72 Promille anzeigt, wird die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst.

