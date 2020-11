POL-PDWO: Worms - Warnung vor Callcenter-Betrügern

Polizeidirektion Worms

Gestern haben Betrüger wieder erfolglos versucht älteren Menschen reinzulegen. Doch die Angerufenen durchschauen die Masche, legen auf und melden sich bei der Polizei. "Kennst du mich nicht?" fragt der unbekannte Enkeltrick-Anrufer in einem Fall nach kurzer Begrüßung die 73-jährige Wormserin, du um 10 Uhr den Hörer ihres Telefons abnimmt. Auch ein weiterer Versuch eine 71-Jährige Glauben zu machen, der Enkel sei am Telefon, scheitert. Noch bevor der Betrüger weitere Ausführungen zu dem angeblichen Verkehrsunfall, in den er verwickelt sei, machen kann, legt die Dame auf. Kurz nach 13 Uhr wird einem 64-jährigen Wormser eine schockierende Geschichte aufgetischt. Seine Tochter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei dem Menschen ums Leben gekommen seien. Die Tochter, eine Polizeibeamtin und ein Oberstaatsanwalt forderten die Kaution zu deren Freilassung von insgesamt 78.000 Euro von seinem Opfer. Man einigte sich schließlich auf eine Summe. Zeitgleich meldet sich zufällig die echte Tochter per Textnachricht, weshalb der versuchte Betrug auffliegt. Für weitere Infos zu dem Thema ist heute noch bis 17 Uhr eine Hotline der Polizei Mainz unter 06131/65-3391 geschaltet. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4752785

