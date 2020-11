Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Flörsheim-Dalsheim - Autofahrerin rammt drei geparkte PKW

WormsWorms (ots)

Gestern, um 10:00 Uhr verletzt sich eine 18-jährige Autofahrerin in der Alzeyer Straße beim Aufprall gegen geparkte PKW. In Fahrtrichtung Ober-Flörsheim kommt sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. An einem hier längs der Fahrbahn geparkten PKW touchiert sie den linken Außenspiegel prallt dann gegen das Heck des davor geparkten PKW und schiebt diesen auf ein drittes Auto. Leicht verletzt wird sie zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. An den vier PKW entsteht Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Das Fahrzeug der 18-Jährigen und ein weiteres sind nicht mehr fahrbereit.

