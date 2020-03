Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Gartenstadt

Angestellter eines Pizza-Lieferservice überfallen

Pressemeldung 1

Mannheim (ots)

Am Sonntag kurz nach Mitternacht verschafften sich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Pizza Lieferservice, bedrohten und schlugen den anwesenden Mitarbeiter bevor sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus der Kasse entwendeten. Im Anschluss flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel eingesetzt war, führten bislang nicht zum Erfolg. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren, zw. 180 und 190 cm groß und zw. 20 u. 30 Jahre alt gewesen sein sollen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden. Tel.: 0621/174-4444.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell