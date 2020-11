Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Polizei schaltet Info-Hotline zum Thema Telefonbetrug

WormsWorms (ots)

Betrüger suchen sich gern Personengruppen aus, die vermeintlich leichter auf ihre Tricks reinfallen - wie zum Beispiel ältere Menschen. Dabei spekulieren sie darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu verunsichern sind. Die Polizei Worms möchte diese Menschen erreichen und auf solche Betrüger vorbereiten. Von international agierenden Tätergruppierungen werden sogenannte "Callcenter" für verschiedene Betrugsdelikte betrieben, um insbesondere ältere Menschen zu Geldtransfers zu bewegen. Überwiegend tritt dieses Kriminalitätsphänomen in den Modus Operandi Enkeltrick, falsche Polizeibeamte sowie Gewinnversprechen auf. Bei den 275 Taten, die 2019 in diesem Deliktsbereich bei der Polizei Worms registriert wurden, waren die Täter in 18 Fällen erfolgreich. Und die Täter machen weiter, Tendenz steigend. Die Polizei Mainz steht morgen, 04.11.2020 zwischen 8 und 17 Uhr unter 06131/65-3391 für Fragen rund um das Thema Telefonbetrug Rede und Antwort.

