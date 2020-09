Polizei Düsseldorf

POL-D: Benrath - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Benrath - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Montag, 31. August 2020, 18.48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Benrath verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 28 Jahre alte Frau aus Düsseldorf mit ihrem VW Polo die Forststraße in Richtung Am Schönenkamp. In Höhe der Einmündung Forststraße / Hasselsstraße beabsichtige sie nach links abzubiegen und übersah dabei einen 32 Jahre alten Mann aus Düsseldorf, der mit seinem Motorrad die Forststraße in Richtung Cäcilienstraße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. In der Folge stürzte der 32-Jährige über die Motorhaube des Pkw und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

