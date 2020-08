Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach sexuellem Übergriff - Polizei fahndet mit einem Phantombild nach Taxifahrer - Wer kennt den Mann?

Düsseldorf (ots)

Nachdem intensive Ermittlungen bislang zu keinem Erfolg führten, wendet sich die Polizei Düsseldorf nun mit einem Phantombild eines Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Der Mann soll Mitte Juni dieses Jahres eine Frau während und nach einer Fahrt in seinem Taxi sexuell angegangen haben. Die Tat wird als Vergewaltigung gewertet.

Am frühen Morgen des 18. Juni (Donnerstag) stieg die Frau an der Mühlenstraße in der Altstadt in ein Taxi. Während der Fahrt zu ihrer Wohnanschrift in Vennhausen belästigte der unbekannte Fahrer sie zunächst verbal. Als sie bei Ankunft der Zieladresse das Taxi verließ, bedrängte der Tatverdächtige die Frau, hielt sie fest und fasste sie im Intimbereich an. Die Frau wehrte sich, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff.

Die Polizei Düsseldorf fahndet mit Hochdruck und nun auch mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

