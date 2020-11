Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Streit mit Jugendlichen eskaliert

WormsWorms (ots)

Anwohner haben sich gestern Abend durch eine Gruppe Jugendlicher in der Martinsgasse gestört gefühlt. In der Vergangenheit sei es hier bereits mehrfach zu Ruhestörungen gekommen. Um kurz vor 19:30 Uhr werden die sieben Jungen im Alter von 13-15 Jahren durch Anwohner darauf angesprochen, woraufhin es zu beleidigenden Äußerungen kommt. Eine 15-jährige Anwohnerin droht daraufhin mit einem Baseballschläger und verfolgt damit einen 14-Jährigen aus der Gruppe. Der Junge wird zudem durch einen Anwohner aus dessen Fenster mit einer Getränkedose beworfen und am Hinterkopf getroffen. Er wird dadurch leicht verletzt. Der Baseballschläger kann später durch die Einsatzkräfte sichergestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

