POL-PDWO: Worms - Unbekannte manipulieren Klettergerüst auf Kinderspielplatz

Über soziale Medien wird dem Ortsvorsteher von Worms-Neuhausen durch eine besorgte Bürgerin am Sonntag mitgeteilt, dass auf einem Kinderspielplatz in der Pfimmanlage Ecke Thomasstraße an einem Klettergerüst manipuliert wurde. Wie sich herausstellt sind zwei Metallteile abgeschraubt und entwendet worden. Es handelt sich hierbei um Metallhülsen zum Verbinden von Gewindestangen, die zur Stabilisierung des Klettergerüsts dienen. Manipulationen dieser Art stellen eine erhebliche Gefahr für spielende Kinder dar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

