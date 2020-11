Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: "falsche" Postsendung mit Betäubungsmittel als Inhalt

WormsWorms (ots)

Am Samstag, den 31.10.2020, rief ein Postangestellter gegen 12:30 Uhr die Polizei, da ein 53-jähriger Mann eine Briefsendung bei der Post abgeben wollte, welche ihm fälschlicherweise zugestellt wurde. Die Briefsendung war zu diesem Zeitpunkt leicht geöffnet, sodass man in die Briefsendung hineinschauen konnte und dem Postangestellten der Inhalt merkwürdig vorkam. Durch die hinzugezogenen Beamten wird die Briefsendung vor Ort in Augenschein genommen. Dabei kann festgestellt werden, dass sich zwei Beutel mit weißer, halb flüssiger Substanz darin befinden. Bei dem Inhalt dürfte es sich augenscheinlich um Betäubungsmittel handeln. Gegen den Absender der Postsendung wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Postsendung wurde sichergestellt.

