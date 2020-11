Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trunkenheitsfahrt trotz Kind an Bord

Worms

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr die 39-jährige Kreuznacherin die B9 in Worms in Fahrtrichtung Mainz mit ihrem PKW. In Höhe der dortigen Jet-Tankstelle fuhr sie nahezu ungebremst auf den vor ihr auf das Tankstellengelände abbiegenden PKW auf. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt und ihr wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen. Erschreckenderweise befand sich der 3-jährige Sohn der Fahrerin mit im Fahrzeug. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000EUR. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 37-jährige Freund der Unfallverursacherin geriet im Nachgang mit der anderen Unfallpartei in Streit, in dessen Folge er einem Fahrzeuginsassen des anderen Unfallfahrzeuges mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erlitt eine kleine Platzwunde. Ein Atemalkoholtest bei dem Täter ergab einen Wert von 1,86 Promille. Nach Fertigung einer Anzeige wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

