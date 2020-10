Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

UslarUslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitagabend, 30.10.20, gegen 17:05 Uhr, befuhr eine 71-jährige aus einem Uslarer Ortsteil mit ihrem Pkw die Uslarer Straße in Sohlingen Richtung Kammerborn und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, der ebenfalls aus einem Uslarer Ortsteil stammt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR entstand.

Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Gegen die Verursacherin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

