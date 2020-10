Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verletzung des Briefgeheimnisses

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 23.10.2020; 06:00 - 16:40 Uhr

Am Freitag, den 23.10.2020, öffnete eine 53jährige Einbeckerin einen an ihre Nachbarin adressierten Brief, der sich irrtümlicherweise in ihrem Briefkasten befand. Daraufhin erstattete die 29jährige Empfängerin Anzeige bei der Polizei in Einbeck. Diese hat ein Ermittlungsverfahren gegen die 53jährige Frau wegen Verletzung des Briefgeheimnisses eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell