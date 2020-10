Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholfahrt endet an einer Fußgängerampel

NortheimNortheim (ots)

(Gn) - Katlenburg- Lindau, Wachenhäuser Str. Zeit: 30.10.2020, 22.55 Uhr Ein 45- jähriger Kalefelder befährt in den späten Abendstunden mit seinem SUV die Wachenhäuser Str. in Fahrtrichtung Katlenburg. In Höhe der Burgbergschule kommt er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt die dortige Fußgängerampel und vier im Gehweg eingelassene Pfosten. Im Hangbereich kommt das Fahrzeug zum Stillstand. An der Unfallstelle wird bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,99 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt. Der Gesamtschaden wird auf 37000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell