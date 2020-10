Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me)Kalefeld, Gemarkung Echte, Bundesstr. 445. Zeit: Donnerstag, 29.Oktober 2020, gegen 18:20 Uhr. Ein 57-jähriger Northeimer befuhr mit seinem VW-Passat die Bundesstr. 445 in Rtg. Kalefeld und er erfaßte ein die Fahrbahn überquerendes Reh. Das Tier verendete am Unfallort und es wurde waidgerecht entsorgt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 800.-Euro.

