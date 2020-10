Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Weiterer Diebstahl aus Fahrzeug (53/1910)

Hanhofen (ots)

19.10.2020, 01:30 - 08:05 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in den frühen Morgenstunden des Montags aus einem in der Hauptstraße geparkten Peugeot ca. 110EUR Bargeld und eine Sonnenbrille im Wert von 100EUR aus der Mittelkonsole. Aufbruchspuren am Fahrzeug konnten nicht festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweis zu verdächtigen Personen / Fahrzeugen geben können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

