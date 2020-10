Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gartenlaube (24/1910)

Speyer (ots)

18.10 - 19.10.2020, 15:00 - 09:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum Sonntag auf Montag in der Kleingartenanlage "Schwalbenbrunnen" ein Gartentor zu einem Gartengrundstück auf. Dort verschafften sie sich durch Aufhebeln einer Gartenlaubentür Zutritt in diese und entwendeten mehrere Flaschen Bier im Wert von ca. 5 EUR. Ob aus einer benachbarten Gartenlaube, bei welcher die Tür ebenfalls offenstand, etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich der Kleingartenanlage Schwalbenbrunnen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

