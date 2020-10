Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Mountainbike-Vorderrad (23/1810)

Speyer (ots)

18.10.2020, 14:00 - 18:00

Unbekannte/r Täter entwendeten am Sonntag an einem im Zeitraum 14:00 - 18:00 Uhr am Hauptbahnhof abgestellten Mountainbike das Vorderrad im Wert von ca. 100EUR. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht. Die Polizei sucht Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum Verdächtige Personen am Hauptbahnhof aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

