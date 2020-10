Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Erneute Pkw-Aufbrüche (26/1810)

Harthausen (ots)

17.10 - 18.10.2020

Von Samstag auf Sonntag kam es erneut zu Diebstählen aus parkenden Fahrzeugen in Harthausen. Unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in zwei in einer Hofeinfahrt in der Hanhofer Straße geparkte Pkw. Aus einem Hyundai i20 entwendeten sie 4 EUR, aus einem VW Arteon 20 EUR Bargeld. Ob aus einem dritten, in gleichem Hof parkenden Fahrzeug ebenfalls etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen / Fahrzeuge von Samstag auf Sonntag in der Hanhofer Straße aufgefallen sind, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

