Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Dorsten: Einbrüche und Autoaufbüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Dimker Allee wurde in der Nacht auf Dienstag, gegen 3.05 Uhr, in einen Kiosk eingebrochen. Zwei unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und gingen dann offensichtlich gezielt zu den Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Täter konnten grob beschrieben werden: schlank, dunkel gekleidet, trugen Masken und Handschuhe.

Marl:

Im Stadttteil Hüls wurden in der Nacht auf Dienstag zwei Autos aufgebrochen. Am Steigerturm haben unbekannte Täter aus einem BMW X3 das festinstallierte Navigationssystem ausgebaut und mitgenommen. Ähnliches passierte auf der Mellumer Straße. Dort haben unbekannte Täter einen 5er BMW aufgebrochen und das festverbaute Navigationssystem gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

