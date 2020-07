Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Anhänger in der Rheinau beschädigt

Koblenz (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Dienstag, 21.07.2020, die vor dem Anwesen Rheinau 11 abgestellt waren. An den Anhängern des Fußballverbandes und des Landessportbunds wurden die Planen zerschnitten. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

