Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gaststätteneinbruch in Koblenz

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 21.07.2020, wurde in eine Gaststätte in der Gemüsegasse eingebrochen. Der oder die Täter schoben einen der Rollläden hoch und öffneten das dahinterliegende Fenster. Im Schankraum wurde ein Spielautomat aufgebrochen und dessen Geldkassette gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

