Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Brand in Fabrikgebäude

Spelle (ots)

Am Montagnachmittag ist es in einer Maschinenfabrik an der Heinrich-Krone-Straße zu einem Brand in einem Toilettenraum gekommen. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Lüftungsanlage des WC hatte gegen 16.40 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten etwa 55 Arbeiter die Halle vorrübergehend verlassen. 38 Feuerwehrkräfte waren schnell am Einsatzort und löschten den Brand ab. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

